Los fans de Marvel Studios ya disfrutan de las primeras producciones de la fase 4 de los Vengadores. Entre ellas se encuentra “Moon Knight”, una nueva serie que ya ha estrenado los seis capítulos de la primera temporada.

Marc Spector es el protagonista de la serie y ha demostrado es un personaje sumamente complejo. No solo por la cantidad de personalidades que viven en ese cuerpo, sino que sus poderes son todo un misterio.

Cuando Marc tiene el control del traje de Moon Knight, se ve que puede sacar cuchillos en forma de luna de su pecho. Por otro lado, Steven Spector cuenta con un dos bastones para solo incapacitar a sus enemigos.

Grant Curtis, productor ejecutivo de la serie, participó en el podcast del medio ComicBook. Habló acerca de los poderes del personaje, los cuales son mucho más complejos de lo que muchos esperaban.

“Tiene un factor de curación. Se recupera. Cuando le disparan o lo apuñalan, se cura. No se cura de inmediato. No es inmortal. Si lo atrapas de la manera correcta, caerá para siempre. Pero afortunadamente en nuestro programa volvió a levantarse. Puede deslizarse. Es más fuerte que la mayoría de la gente. Es más rápido. Así que es un poco como un súpersoldado, como mi amigo el Duende Verde de [Spider-Man de 2002] . No del todo lo mismo, pero un poco más fuerte, un poco más rápido. Tacones, deslizamientos, patadas en el culo, toma nombres, lo de siempre”, detalló.

