Un nuevo antihéroe se suma al Universo Cinematográfico de Marvel: Moon Knight. En este momento, se desarrolla la fase 4 de los Vengadores en la plataforma Disney Plus, en donde ya puedes ver las siguientes series: “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “Hawkeye” y “Loki”.

El 30 de marzo, la productora estrenará una serie corta en donde se introducirá a Moon Knight, un personaje interpretado por Oscar Isaac. Poco se conoce acerca del antihéroe o cómo realmente se adaptarán los cómics, pero el tráiler ya nos adelanta algunos detalles.

Sinopsis de Moon Knight

“Steven Grant es un empleado de una tienda de regalos que cuenta con un trastorno de identidad disociativo. Se logra ver en el avance que cada vez que duerme despierta con otra identidad, en un lugar extraño y cuenta con recuerdos de otra vida.

En una de sus vidas paralelas es Marc Spector, un mercenario que tiene cuentas pendientes con presuntas mafias. Lo extraño es cuando su vida se cruza con un misterio de los dioses de Egipto”.

Como se trata de un personaje con múltiples personalidades, se ha revelado que también estará presente Mr. Knight. Fue presentado por primera vez en los cómics del artista Declan Shalveyy ahora debutará en el UCM.

El medio Empire ha compartido una entrevista con Kevin Feige y han adjuntado la primera foto de Mr. Knight en el set.

“Es brutal. Ha sido divertido trabajar con Disney+ y ver cómo cambian los límites de lo que podemos hacer. Hay momentos [en la serie] en los que Moon Knight está llorando sobre otro personaje, y es fuerte y brutal, y la rodilla- La reacción idiota es: ‘Vamos a retirarnos de esto, ¿verdad?’ No. No vamos a retroceder. Hay un cambio de tono. Esto es algo diferente. Esto es Moon Knight”.

“Moon Knight” comparte nuevas imágenes de Mr. Knight. (Foto: Empire)

