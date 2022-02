La fase 4 del UCM inició con “Black Widow”, la primera cinta de Marvel Studios en pandemia. A esta producción le siguió una tanda de estrenos en la plataforma de series y películas Disney Plus.

En este momento, puedes disfrutar de la proyección de “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “Loki”, “Hawkeye” y la serie animada “What if...?”. A su vez, se comenzó a continuar la tradición de llevar las películas a Disney Plus tras un mes de su estreno.

Sin duda, Marvel se ha comprometido con expandir el catálogo de la aplicación. El 30 de marzo, se unirá un nuevo superhéroe con una historia basada en los cómics del mismo nombre: “Moon Knight”.

A través de YouTube, ya se comparte el primer tráiler oficial de la serie. Se puede ver al actor Oscar Isaac en el papel protagónico. Todavía se desconoce el nombre del personaje debido a que cuenta con múltiples personalidades pero sí se ha confirmado que habrá un trasfondo de mitología.

No hablamos de la nórdica, la cual ya se abordó con las cintas de Thor, sino que llegarán personajes de la mitología egipcia. El arte promocional ya adelanta lo que veremos en la pantalla grande.

Sinopsis de “Moon Knight”

Steven Grant es un empleado de una tienda de regalos que cuenta con un trastorno de identidad disociativo. Se logra ver en el avance que cada vez que duerme despierta con otra identidad, en un lugar extraño y cuenta con recuerdos de otra vida.

En una de sus vidas paralelas es Marc Spector, un mercenario que tiene cuentas pendientes con presuntas mafias. Lo extraño es cuando su vida se cruza con un misterio de los dioses de Egipto.

Su transformación se concretará en un momento de la serie para utilice los poderes de Moon Knight. Enfrentará no solo a poderosos villanos del UCM sino que otras criaturas mitológicas que no habíamos visto antes.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.