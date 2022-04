Bloopers y errores siempre hay en los rodajes de las películas y series; no obstante, es muy raro ver que Disney haya dejado pasar este error en la post producción de “Moon Knight”. A través de redes sociales ya se comparte la escena que cuenta con un cameo del camarógrafo.

Hay cintas en las que algunos actores olvidan sacarse el reloj o llevan alguna prenda que no está dentro del vestuario. Pero, en esta ocasión, es un camarógrafo que se cuela en una escena del capítulo 3 del Caballero Luna.

Cuando Marc Spector viaja a Egipto para detener a Arthur Harrow, debe interrogar a tres presuntos informantes quienes deciden que es buena idean luchar contra el protagonista. Curiosamente, Steven Grant se opone al combate y decide intervenir.

Spector logra tomar control del cuerpo minutos más tarde y nota que los delincuentes están huyendo. Allí es cuando se inicia la escena de la persecución. Es tan frenética la escena que hasta Disney cometió un error.

Si prestas atención a la parte derecha de este encuadre, notarás de que hay un camarógrafo que se infiltra en la escena.

¿Disney editará la serie “Moon Knight”?

No debería sorprendernos que en cualquiera de estos días se edite el capítulo 3 de “Moon Knight” para eliminar al camarógrafo. Disney ya ha censurado “The Falcon and the Winter Soldier” tras varias semanas de su estreno.

Todo parece indicar que el nuevo modelo de negocio de la compañía es no filtrar el contenido de sus series y luego “volverlas” más “family friendly” unas semanas más tarde con la edición.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.