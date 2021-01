El Universo Cinematográfico de Marvel crecerá con las series y películas que se estrenarán de forma exclusiva en Disney Plus, la nueva plataforma de la empresa. La primera en estrenarse ha sido WandaVision y pronto llegará The Falcon and the Winter Soldier.

Marvel Studios compartió a finales del 2020 todo el calendario de estrenos ya definidos tras la postergación de las producciones por el coronavirus.

El nuevo calendario de estrenos de Marvel quedó así - 2021/2023

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

De todos estos títulos, quizás la que más llame la atención de los fans es Moon Knight. Se trata de un nuevo héroe que se suma al equipo de los Vengadores pero llegará primero a Disney Plus en una serie antes de pasar a la pantalla grande.

Por el momento, no se conocen los detalles de la trama pero ya se van filtrado los nuevo fichajes de Marvel. Hace solo unos días, se confirmó que el actor Oscar Isaac tomará el papel protagónico.

Pues ahora, los rumores indican que el actor Ethan Hawke tomará el papel de villano. ¿Te preguntarás cuál de todos los villanos podría este actor interpretar? Lamentablemente, el medio The Hollywood Reporter solo comenta que será el principal, no da detalles del personaje en sí.

(Foto: YouTube / Q with Jian Ghomeshi)

WandaVision: Marvel ocultó este easter egg de Iron Man en el primer episodio

Por fin llegó una de las series más esperadas de Marvel Studios a Disney Plus. Este es el inicio oficial de la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores, luego de que Black Widow se postergara por el coronavirus.

La productora ya estrenó los dos primeros episodios de WandaVision en la plataforma. Por supuesto, el argumento y la estética ha tomado por sorpresa a os fans de los Vengadores. Esto se debe a todo se trataría de un experimento con la realidad.

Si prestas atención a los últimos segundos de metraje, verás que la cámara se aleja de un monitor en donde están pasando el primer episodio de WandaVision y se ve que todo es un laboratorio, quizás oficinas de S.H.I.E.L.D.

Pero ¿dónde está el easter egg de Iron Man en el primer episodio? En el minuto 10 del primer estreno, se ve que la serie va a comercial. Por supuesto, se tenía que mantener la estética de la sitcom, así que se presentó un comercial de una tostadora.

Lamentablemente, no aparece Robert Downey Jr. pero sí se utiliza el nombre de Stark Industries como fabricante de esta tostadora. Pero el detalle que pocos notaron es que el aparato tiene los mismos sonidos del traje de Iron Man.

Una reciente teoría explica que el sonido de cuenta regresiva de la tostadora podría ser el mismo de la bomba que aterrorizó a Wanda y su hermano cuando eran pequeños. Por este motivo, se habría optado por colocar una escena un tanto tensa con la tostadora.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.