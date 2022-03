Tras varias semanas de la campaña publicitaria online, Marvel Studios estrenó la siguiente serie de la fase 4 en Disney Plus. Recordemos que hace solo unos meses, la productora cerraba la primera temporada de “Hawkeye”, en donde se introduce a Kate Bishop como sucesora de Ojo de halcón.

Ahora, es momento de darle la bienvenida a Moon Knight. Es un tanto confuso el primer episodio, pero mientras que se va desarrollando esta producción de seis capítulos, veremos qué es lo que realmente sucede con Steve Grant.

Su vida parece tranquila, ya que cuenta con un trabajo en el museo, regresa a su departamento y aparentemente tiene tiempo para invitar a salir a la chica que le gusta. No obstante, poco a poco se va volviendo todo muy extraño.

Para empezar, debe encadenarse a la cama para no despertar en un lugar ajeno. A su vez, comienza a escuchar voces en su cabeza, las cuales pertenecen a Moon Knight y Marc Spector.

“Eso fue intencional. Hay mucho que revelar, mucho de qué hablar. Entonces, si ustedes dos, me refiero a la audiencia y al personaje, ¿están teniendo ese viaje? Podemos entender o en realidad esperar y entender con él. Y creo que una de las cosas más brillantes de Marvel y Jeremy fue poner a Steven como un tipo común, porque por lo general no lo es. En realidad, es un tipo rico en los cómics. Convirtiéndolo en un tipo común y corriente y descubriendo, viendo las cosas a través de sus ojos y luego descubriendo que tiene otra identidad y pasando por eso. Me encanta eso. Me encanta eso”, explicó Mohamed Diad, el director, en una entrevista con el medio Uproxx.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.