Marvel Studios no descansa. En el 2019 estrenó hasta tres importantes películas: Avengers: Endgame, Spider-Man: Far From Home y Capitana Marvel; pese a esto, la productora ya ha comenzado a mover fichas en la Fase 4 del UCM.

Recientemente, se estrenó el primer tráiler oficial de Black Widow, la cinta que narrará el pasado de la ex agente de la KGB. A su vez, por Disney+ se ha dado a conocer nuevas imágenes de la serie animada What if...?

Por otro lado, en las presentaciones de la empresa en la Comic Con y en D23 supimos que también está en camino una serie llamada Moon Knight. Este nuevo héroe podría ser interpretado por Daniel Radcliffe según rumores.

El medio Full Circle Cinema afirma que Marvel estaría en conversaciones con el actor de Harry Potter para el papel de Marc Spector. “El casting para Moon Knight de Marvel Studios pronto estará en marcha. Daniel Radcliffe es uno de los actores que Kevin Feige y compañía están considerando para el papel de Marc Spector en la próxima serie de Disney+", se lee en la web.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY