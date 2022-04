Ya puedes ver el primer episodio de “Moon Knight” en la plataforma Disney Plus. Esta es una producción que expande el universo cinematográfico de Marvel con una mitología que no habíamos visto antes: la egipcia.

En esta ocasión, el protagonista es Steven Grant, un vendedor de recuerdos en el museo que tiene que lidiar con las voces de su cabeza. El argumento de la producción se vuelve más complejo cuando el personaje debe atarse a la cama para evitar despertar en un lugar extraño.

Esto se debe a que Marc Spector y Moon Knight toman control del cuerpo para ir a enfrentar a una organización criminal. Tan solo los primeros 47 minutos del primer capítulo ya han sido mejor calificados por los fans que la otra producción de Marvel en los cines, “Morbius”.

La cinta del vampiro solo llega a un 15% en la crítica especializada, mientras que los fans le dan un 64%. Por otro lado, “Moon Knight” rompe récords con respecto a las series de Disney Plus con un 83% de la crítica profesional y un impresionante 95% de los espectadores.

“Increíble, dos proyectos maravillosos salen en la misma semana. Uno de Marvel Studios y otro de Sony, y la diferencia es la noche y el día. Marvel Studios una vez más lo está matando con Moon Knight, mientras que Sony se está cagando en los fanáticos de los cómics con su lío de una película que es Morbius”, explica Justin H en su review.

“Me parece, buena la idea que tiene este primer capítulo, de momento me está encantando, si sigue con el mismo ritmo, o no tiene partes que digas, si no hubiera pasado esto, me hubiera dado igual, creo que Podría ser la mejor serie de Marvel Studios”, añade rony un.

Tráiler de “Moon Knight”

