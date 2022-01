El Universo Cinematográfico de Marvel no solo se desarrolla con películas como “Eternals”, sino que la productora ya ha compartido las primeras series en Disney Plus como “WandaVision”, “Loki”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Hawkeye”. El 30 de marzo se estrenará una nueva producción “Moon Knight”.

A unos cuantos meses del estreno de la serie, Marvel Studios ha dado el pitazo inicial para la promoción en redes sociales. Recientemente, compartió vía YouTube el primer tráiler oficial, en donde se pueden ver algunos detalles de la trama.

La gran pregunta es quién será el villano o enemigos de Moon Knight. Recordemos que se trata de un antihéroe que suele enfrentar a algunos seres mitológicos egipcios. No obstante, hay un easter egg o huevo de pascua que conectaría su historia con los Cuatro Fantásticos.

El usuario de Twitter @SpiderManiaUK advierte que en uno de los cambios de dimensión se logra leer el logo “von D—”, el cual sería una referencia a una empresa de Victor von Doom.

Habrá que esperar a los siguientes avance. Podría tratarse de solo una referencia para adelantar el regreso de Dr. Doom en el remake de los Cuatro Fantásticos.

Sinopsis de “Moon Knight”

Steven Grant es un empleado de una tienda de regalos que cuenta con un trastorno de identidad disociativo. Se logra ver en el avance que cada vez que duerme despierta con otra identidad, en un lugar extraño y cuenta con recuerdos de otra vida.

En una de sus vidas paralelas es Marc Spector, un mercenario que tiene cuentas pendientes con presuntas mafias. Lo extraño es cuando su vida se cruza con un misterio de los dioses de Egipto.

Su transformación se concretará en un momento de la serie para utilice los poderes de Moon Knight. Enfrentará no solo a poderosos villanos del UCM sino que otras criaturas mitológicas que no habíamos visto antes.

