El Universo Cinematográfico de Marvel cuenta con varias series y películas que amplían la fase 4. En este momento, se encuentra en los cines la producción “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la cual es continuación directa de “Loki” y “WandaVision”.

Por otro lado, Marvel Studios desarrolla historias paralelas en la plataforma de streaming Disney Plus. “Moon Knight” es una de las series nuevas que ya ha cerrado la emisión de su primera temporada.

Los seis episodios ya están disponibles en la aplicación. La serie introduce a un nuevo antihéroe en el UCM, Moon Knight, quien debe lidiar con sus personalidades alternas. Steven Grant fue quien apareció en el primer episodio y durante el transcurso de la producción vemos que en ese cuerpo también vive Marc Spector.

Curiosamente, en el capítulo final nos revelan quién vive en el segundo ataúd rojo del hospital psiquiátrico: Jake Lockley, una personalidad asesina de Spector. El productor ejecutivo Grant Curtis confirmó en el podcast del medio ComicBook que Lockley estuvo presente desde el inicio de la serie.

“Bueno, no quiero alterar la experiencia de nadie con el programa porque sé que hay muchas teorías. Pero diré esto: ustedes son inteligentes. Tenemos los mejores fanáticos del mundo. La aparición de Jake en el episodio seis al final no fue la primera vez que Jake apareció en nuestra narrativa, y dejaré que la gente tome eso por sentado, lo que sea que signifique. Pero esa no fue su presentación. Estaba en el programa desde el episodio uno”, detalló.

Recordemos que tan solo al inicio se revela que Grant tiene una cita con una trabajadora del museo y que le invitó a comer carne. Steven es vegano y bastante tímido, así que una de las otras dos personalidades fue responsable de esta acción.

