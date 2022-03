Marvel Studios sigue desarrollando la fase 4 del universo de los Vengadores en la plataforma de streaming Disney Plus. Ya puedes ver las primeras temporadas de “WandaVision”, “Loki”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “Hawkeye” y recientemente se ha sumado el primer capítulo de “Moon Knight”.

Esta última producción busca introducir a un nuevo antihéroe pero mantenerse a su vez alejado de las demás producciones de superhéroes. Tan solo en el primer episodio, hemos visto a un extraño personaje que tiene que lidiar con problemas en su mente.

En un inicio, parece todo un problema psiquiátrico pero poco a poco nos vamos enterando de que dentro de él viven dos personalidades, las cuales terminan siempre peleando contra Steven Grant.

Este último es considerado el débil o tonto por parte de las otras dos personalidades. El gran problema es que siempre que se encuentran en apuros, Grant toma control de su cuerpo y los expone a peligros.

Sin duda, se trata de una propuesta arriesgada e intrigante de parte de Marvel Studios.

¿Quiénes son las otras personalidades dentro de Steven Grant?

Si ya viste el primer capítulo de “Moon Knight”, habrás notado que al inicio le habla una voz bastante gruesa e imponente. Esta personalidad se materializa como un extraño ser que lleva una túnica compuesta por vendas y carga un enorme bastón.

Según los cómics, se trata de Khonshu, el dios de la luna. Este personaje está basado en Chons, el dios egipcio, y tendría problemas con Ammit, otro dios que se encarga de juzgar y limpiar la Tierra de seres malvados.

“Si Ammit hubiera sido libre, habría evitado a Hitler y la destrucción que provocó. Nerón , el genocidio armenio, Pol Pot“, explica Arthur Harrow.

La otra personalidad es Marc Spector, quien aparentemente sí tiene conocimiento de todo lo que ocurre y puede controlar el poder de la luna para transformarse en Moon Knight, el héroe de los cómics.

