El tráiler de Morbius se ha vuelto una locura para los fans de Spider-Man, debido a que reúne todas las franquicias del héroe arácnido, desde las películas de Sam Raimi hasta las obras protagonizadas por Andrew Garfield y Tom Holland. Te contamos todos los detalles del avance que están relacionados con el Spider-Verse del personaje de Marvel.

El universo del Hombre Araña en la historia actual del cine está compuesto por la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, las dos películas de The Amazing Spider-Man y las nuevas obras de Tom Holland como Peter Parker.

Ahora, el tráiler de Morbius conecta con las películas de Holland a partir de la aparición del cameo de Vulture, el primer villano que aparece en Homecoming. Yendo un poco más al pasado, vemos otra referencia dedicada a The Amazing Spider-Man cuando leemos los nombres de Black Cat y Rhino en la portada del The Daily Bugle. Ambos personajes aparecieron en la segunda entrega de The Amazing Spider-Man.

MARVEL | Tráiler de Morbius

Finalmente, la relación de Morbius con la trilogía de Sam Raimi parte del graffiti que aparece en un callejón. Allí vemos a Spider-Man con la frase “asesino”. El detalle es que ese Hombre Araña no es el diseño de Holland, sino el de Tobey Maguire. No está claro si es que la frase de “asesino” es por lo ocurrido al final de la tercera película de Raimi o por el final de Spider-Man: Far From Home.

A esto hay que sumar un detalle más: Morbius bromea con un villano diciendo que es Venom, el próximo personaje en sumarse al universo de Spider-Man según las escenas postcréditos.

