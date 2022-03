Con el estreno de las cintas spin-off de Spider-Man ya es un tanto confuso entender los multiversos y conocer qué personaje pertenece a cierto mundo. “Morbius” será una producción que se encuentra en el universo cinematográfico del Hombre Araña de Tom Holland según algunos diálogos que se escuchan en los avances.

En un momento, un personaje le pregunta al protagonista quién era realmente a lo que responde de la siguiente forma entre risas: “¡Soy Venom!”. Esto da a entender de que Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy se encuentra por allí.

No obstante, en “Spider-Man: No Way Home” se dejó en claro de que este Venom no pertenece al multiverso de Holland. Ante esta situación, los fans se preguntan si existe un Spider-Man en el mundo de “Morbius”.

“Morbius vive en el mismo universo que Venom. Este es el universo del que vimos salir a Venom al final de Venom: Let There Be Carnage y regresar al final de Spider-Man: No Way Home” comentó Daniel Espinosa, el director de la cinta, al respecto en una sección de preguntas y respuestas con el medio Cinemablend.

Por supuesto, el director no quiso revelar cuál de los tres Spider-Man vive en este multiverso: “Tengo entendido que el público descubrirá la respuesta pronto”, comentó, dejando así abierta la posibilidad de ver a Garfield o Maguire.

Tráiler de “Morbius”

