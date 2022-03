Auch, eso tuvo que doler. Las malas críticas persiguen al actor Jared Leto después de incursionar en las películas de superhéroes. Su versión del Joker no fue bienvenida por la prensa especializada y ahora la situación se repite con Morbius, la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel.

El portal Rotten Tomatoes registró las primeras críticas de Morbius y obtuvo el título de la peor película del Universo Spider-Man de Sony hasta el momento, quedando por detrás de la saga del Hombre Araña y Venom de Tom Hardy.

Al momento de redactar esta nota, Rotten Tomatoes regristró 99 reseñas, la mayoría (83) con la calificación “Rotten” (Podrido). Es así como Morbius tan solo obtuvo un 14% de aprobación.

MORBIUS | Habló la crítica

“Carente de estilo, espíritu, sustos y suspenso, este aspirante a thriller es una tarea tediosa y desdentada”, escribió Mashable.

“En su mayoría, la película ocupa una extraña tierra de nadie del Spider-Verse en expansión, no encantadora como las películas de Spider-Man, no divertida como las películas de Venom, y ciertamente no técnicamente impresionante como la animada Into the Spider-Verse”, señaló IndieWire.

“¿Morbius es la peor película de Marvel jamás realizada? En un universo alternativo sin The New Mutants, la respuesta probablemente sería sí”, opinó Rolling Stone.

“Es posible que el estudio haya creado accidentalmente la primera película de Shepard: continúa durante aproximadamente una hora y 45 minutos, y hasta el segundo momento en que termina, sientes que está a punto de comenzar”, escribió Daily Telegraph.

“Si las películas de superhéroes realmente van a dominar el cine moderno durante la próxima década, al menos deberíamos permitirnos una pequeña competencia sana entre los estudios. Espero que, en el futuro, Sony pueda dar una mejor pelea que esta”, señaló Independent.

Cabe precisar que aún falta el voto de la audiencia, por lo que puede ocurrir el mismo fenómeno de Venom: una película criticada por la prensa especializada, pero amada por los fanáticos. Solo es cuestión de tiempo para contemplar todo el panorama.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.