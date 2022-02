Jared Leto volverá a las cintas de superhéroes pero en esta ocasión como el protagonista de una producción de Marvel Studios y Sony Pictures Entertainment. Ya no llevará los tatuajes y el cabello verde del Joker, sino que se transformará en un vampiro para el spin-off de Spider-Man “Morbius”.

Tras el gran éxito de “Spider-Man: No Way Home”, hay mucha expectativa con respecto a la expansión del universo del héroe arácnido. Lamentablemente, no se sabe exactamente en qué multiverso ocurre la cinta.

Los avances son un tanto confusos, ya que en el primer tráiler oficial logramos ver un póster del Spider-Man de Tobey Maguire. No obstante, en el último material que se compartió por YouTube, se revela que Venom es parte del universo, aunque no se sabe si será interpretado por Tom Hardy.

Nuevo tráiler de “Morbius”

Sony Pictures Entertainment ha compartido nuevo material de la cinta en donde se le da mucho más espacio a Jared Leto. El actor comenta que Marvel prohibió que los guionistas trabajen con personajes con podres sobrenaturales, pero esto ha cambiado en los últimos años.

Este es uno de los motivos por el que los X-Men no han estado presentes en el UCM. A su vez añade que su personaje no es exactamente un héroe sino un antihéroe, al mismo estilo de Deadpool.

