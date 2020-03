Marvel: ‘Morbius’ y ‘The New Mutants’ retrasan su estreno a causa del coronavirus.

Como era de esperarse, el coronavirus ya comenzó a afectar a diferentes estrenos de películas en todo el mundo. En esta ocasión, Marvel ha decidido postergar los estrenos de ‘Morbius’ y ‘The New Mutants’ debido a las medidas tomadas (aislamiento) en diferentes países del mundo.

Tras conocerse el retraso del estreno europeo de Mulán, Disney ha confirmado que retrasará otras dos de sus producciones programados para estrenarse en las próximas semanas: ‘The New Mutants’ y ‘Morbius’.

La compañía anunció el retraso de la fecha de estreno de la película ‘Morbius’, el segundo spin-off de Spider-Man de Sony Pictures. La nueva fecha de estreno será el 7 de agosto, sustituyendo a la anterior que iba a ser el 31 de julio.

Por el lado de ‘The New Mutants’, la maldición de no poder ser estrenada seguirá. El film de Josh Boone ha sufrido varios retrasos desde la fusión entre Fox y Disney, a tal punto de anunciar una cancelación o estreno directo en la plataforma Disney+. Finalmente, la película que iba a ser estrenada el 3 de abril ya no cuenta con una fecha programada para su estreno debido al brote.

Debido a esto, se espera que diferentes producciones del Universo Cinematográfico de Marvel retrasen sus estrenos a causa de la pandemia.

Cabe resaltar que estas medidas se están tomando debido a que varios países han decidido cerrar cines, instituciones, colegios y universidades. Esto afectaría a la compañía en cuánto en taquilla y, por ende, estarían esperando a que la situación mejore para estrenar sus producciones.