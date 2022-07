El último episodio de “Ms. Marvel” ya se proyecta en la plataforma Disney Plus. Se trata de una serie spin off de los Vengadores que introduce a Kamala Khan en el universo cinematográfico. Lamentablemente, es momento de despedirse de esta heroína, ya que regresará recién en 2023 con el estreno de “The Marvels”.

El estreno retoma la historia de Kamala, quien regresa a los Estados Unidos, pero debe abordar el tema de ‘Damage Control’. Esta organización está detrás de su amigo Bruno Carelli y Kamram, uno de los herederos del poder de los Djinn.

La familia Khan ya conoce los detalles de sus poderes, solo le piden que sea cuidadosa y que no busque problemas. Todos los conflictos de la boda y de Pakistán ya quedaron atrás; ahora, su familia le apoya con un nuevo traje de superheroína.

Los multiversos en “Ms. Marvel”

Uno de los grandes problemas de la serie es que rompe con todo lo que se conocía sobre los multiversos. Por ejemplo, vemos que acciones en el pasado sí modificaron el futuro de la vida de Kamala. en “Avengers: Endgame” se explica que no funciona así los viajes en el tiempo.

La serie “Ms. Marvel” por fin explica que los multiversos, dimensiones y viajes en el tiempo son cosas diferentes. “Los Clandestinos y Aisha son de otro reino. Este mapa muestra cómo coexisten nuestros dos mundos. Hay muchas dimensiones a nuestro alrededor que no podemos ver... Está conectado a nuestro mundo pero oculto tras el Velo de Noor, que separa nuestro mundo del suyo. Noor es la fuente de energía de ese reino. El Velo, los Clandestinos, incluso tus poderes están hechos de él”, detalla Daga Roja (Aramis Knight).

Básicamente, Marvel Studios vuelve a marca reglas claras acerca de qué tema se está abordando en “Ms. Marvel”. No obstante, los problemas en el UCM se mantienen. Con el estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” aparecen muchas dudas que hasta el momento no son respondidas.

Por ejemplo, ¿por qué Peter Parker tiene diferentes apariencias en los multiversos y Strange es el mismo siempre? A su vez, no se llega a comprender del todo cómo afecta a un universo la incursión a otro. La cinta solo detalla que eventualmente llegará una catástrofe.

