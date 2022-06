La fase 4 del UCM ya está en desarrollo. A través de Disney Plus ya se comparten las primeras series de los Vengadores: “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “Loki”, “Hawkeye”, “Moon Knight” y recientemente se estrenó en la plataforma “Ms. Marvel”.

En esta última producción se introduce a Kamala Khan, una joven que está obsesionada con los Vengadores, al punto de vestirse cono Capitana Marvel y pelearse con su familia para ir a una convención.

Poco se imaginaba Khan que al utilizar un brazalete de su familia obtendría poderes que la volverían viral en redes sociales. El objetivo de Marvel es introducir a esta superheroína a modo de antesala del siguiente estreno: “The Marvels”.

Capitana Marvel compartirá la pantalla grande con Ms. Marvel en la producción mencionada. Bisha K. Ali, la guionista de “Ms. Marvel”, fue entrevistada por The Hollywood Reporter para hablar acerca la transición.

“En el momento en que pusimos en marcha la sala de escritores de Ms. Marvel, ya sabíamos que The Marvels iba a suceder y que Ms. Marvel iba a ser parte de eso. Lo que no sabía, y aún no sé, es lo que sucederá en esa película, pero tengo algunas conjeturas... Así que estaba muy consciente de que encontraríamos a una adolescente en Jersey City, sin poderes, y lo haríamos. Tengo que prepararla para lo que sea que vaya a pasar en esa película.

Así que estaba muy consciente de esa conectividad, y cuando empezaron a trabajar en serio en esa función, la mayoría de nuestros guiones ya estaban escritos. Entonces, habían leído todos nuestros guiones y sabían lo que le iba a pasar. Tenían todo eso en mente cuando estaban entrando en su película, pero me encantaría saber qué sucede en su historia”, explica Bisha K. Ali.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.