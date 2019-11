Cada vez más nos enteramos de lo que Marvel planeaba para el rodaje de Avengers: Endgame e Infinity War. A través del libro Avengers: Endgame - The Art of the Movie, la comunidad se ha enterado qué cosas no llegaron a la pantalla grande... y muchas de ellas, sin duda, habrían sorprendido a los seguidores del UCM.

Una de las cosas que nos perdimos en Avengers: Infinity War fue a Hulk peleando contra el ejército de Thanos en Wakanda. Lo que vimos en la edición final fue a Bruce Banner (Mark Ruffalo) usando la armadura Hulkbuster de Tony Stark, pero sin resultado alguno: Hulk simplemente no quería aparecer en el momento más crítico.

Hulk destrozando su armadura para luchar contra el ejército de Thanos (Marvel)

Según Avengers: Endgame - The Art of the Movie, Hulk iba a salvar el día con una extraordinaria escena de pelea. La idea era que la bestia verde rompiera la armadura ofrecida por Iron Man para acabar con el ejército invasor, especialmente contra Cull Obsidian.

“Esa fue la revelación inteligente de Hulk (o Professor Hulk) en Infinity War”, dice Ryan Meinerding , jefe de desarrollo visual de Marvel en el libro de arte. “Él iba a estar discutiendo con Hulk cuando era Banner dentro del Hulbuster, y justo cuando Cull Obsidian está a punto de asesinarlo, Hulk estalla de manera inteligente y ahí es donde decide algo. Creo que decidieron salvarlo para Endgame y no hacerlo en Infinity War”.

