Thanos ha sido uno de los villanos más poderosos del Universo Cinematográfico de Marvel. Fue aquel personaje que le dio forma a las tres primeras fases y recién lo vimos en acción en “Avengers. Infinity War” y “Endgame”. No obstante, hay otro personaje en escena que podría contar con la misma fuerza: Namor.

Durante la fase 4 no hemos visto un personaje tan poderoso como aquel que reina en las profundidades del océano. Hay que ser realistas, Kingpin de “Hawkeye” o US Agent de “The Falcon and the Winter Soldier” no son rivales para el poderoso Namor.

La pregunta cae de madura a estas alturas: ¿es Namor tan poderoso como Thanos? En la cinta “Black Panther: Wakanda Forever”, vemos que el personaje se enfrentó a todo el ejército de Wakanda y ni siquiera necesitaba utilizar el agua de alrededor para ganar.

Namor vs. Thanos

Pues en los cómics de Marvel ya se ha dado este entrenamiento. En los sucesos previos a Secret Wars, hubo una negociación fallida entre ambos, lo cual desató un enfrentamiento terrorífico.

Aquellos que han visto “Avengers: Infinity War”, saben que Thanos solo soltó una gota de sangre cuando Iron Man lo golpeó con su cuchilla. Pues Namor neceistó solo el primer golpe de sus puños para hacer sangrar al titán.

“Has cometido un gran error, Namor. Atrás, Cabal, es momento de que príncipe conozca su lugar”, comenta Thanos antes de arremeter contra el rey. Cuando se desarrollaba el combate, el mismo Namor hablaba para sí mismo y no era nada positivo lo que decía.

“Cada vez que lo golpeaba, cada hueso de mis manos se rompían. Incluso con todas las cosas que hice, él me recuerda lo que realmente es la maldad” se repetía a sí mismo. Al final, Thanos le perdona la vida, pese a que engañó a todo su equipo diciendo inicialmente que él sí tenía el detonador.

Namor vs. Thanos. (Foto: Marvel Comics)

