La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel ha comenzado. Las tres series de Disney Plus, “The Falcon and the Winter Soldier”, “WandaVision” y “Loki”, han tenido muy buenos números de audiencia pero no ha sido el mismo caso con “Black Widow”, la primera película de esta fase.

Muchos le atribuyen la baja audiencia en los cines al estreno en simultaneo en Disney Plus; sin embargo, estamos en una situación compleja en donde no todos los cines del mundo han logrado reabrir tras la pandemia del coronavirus.

Pues, todo parece indicar que con “Eternals” no cometerán el mismo error. Recientemente, se estrenó un teaser por televisión en los Estados Unidos durante la cobertura de los Juegos Olímpicos.

Allí, se especifica lo siguiente “solo en cines el 5 de noviembre”. Se ha eliminado todo rastro de la plataforma de streaming, posiblemente también para evitar problemas legales con los actores.

Recordemos que Scarlett Johansson ha denunciado a Marvel por incumplir el contrato al estrenar “Black Widow” en simultaneo. Será un tema que se solucionará en los tribunales de justicia.

¿Cuáles son las habilidades y superpoderes de los “Eternals”?

Ikaris: uno de los líderes del equipo de Eternos será interpretado por Richard Madden. Al parecer, tendrá la habilidad de manipular la energía cósmica; además, en los cómics se ha mostrado que tiene inmunidad a las enfermedades y que no envejece.

Sersi: otra de las lideresas de los Eternos. Gemma Chan interpretará al personaje que cuenta con poderes de hechicera, además puede alterar la materia y la composición de organismos vivos.

Thena: Angelina Jolie se unió al UCM en este proyecto para interpretar a la poderosa Thena. Tendría un papel protagónico en esta cinta debido a sus habilidades de combate y crear cualquier arma con la energía cósmica.

Ajak: Salma Hayek es otra de las estrellas de Hollywood que se unen a “Eternals”. Es de las más sabias y ha apoyado al desarrollo de la humanidad con conocimiento. También puede sanar de forma rápida a los demás y puede comunicarse con los Celestials.

Makkari: este será uno de los personajes más veloces del UCM. No solo puede moverse por toda la Tierra en cuestión de segundos sino que también a través del universo. Lauren Ridloff será el actor que interprete a este personaje.

Kingo: el actor Kumail Nanjiani mostró en redes sociales su arduo entrenamiento en el gimnasio para este papel. Puede manipular armas, utilizar la energía cósmica y cuenta con gran habilidad para luchar.

Druig: este podría ser uno de los villanos de la cinta debido a que normalmente está en desacuerdo con los Eternos. Barry Keoghan será Druig, quien cuenta con la capacidad de manipular mentes.

Sprite: la joven Lia McHugh tomará el papel de este Eternal. Además de los poderes de los demás Eternos relacionados a la energía cósmica, puede también crear ilusiones en la mentes de los demás.

