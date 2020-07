La COVID-19 obligó a cerrar varios establecimientos públicos en todo el mundo, como los cines. or este motivo, Marvel Studios y otras productoras se vieron obligadas a postergar los estrenos e inclusive detener algunas producciones.

Recordemos que Marvel no solo expandirá el UCM con cintas en los cines sino que ya estaba rodando las series de Disney Plus, como “The Falcon & The Winter Soldier”. Este es el nuevo calendario de estreno de los Vengadores.

Nuevas fechas de estreno del Universo Cinematográfico de Marvel (posterior al COVID-19)

Black Widow (6 de noviembre del 2020)

The Eternals (12 de febrero del 2021)

Shang-Shi and the Legends of the Ten Rings (7 de mayo del 2021)

Spider-Man 3 (5 de noviembre del 2021)

Thor: Love and THunder (11 de febrero del 2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 de marzo del 2022)

Black Panther 2 (sin fecha definida)

Capitana Marvel 2 (8 de julio del 2022)

Se espera a su vez que Marvel Studios estrene luego de Black Widow la serie “The Falcon & The Winter Soldier”. Será una producción exclusiva de Disney Plus y presentará la herencia que dejó Capitán América luego de su retiro definitivo.

Por otro lado, se sabe que la productora también tiene en sus planes las siguientes producciones: Blade, Guardianes de la Galaxia 3 e inclusive quizás Avengers 5.

Marvel todavía tendría planes para Thanos según especialista

Durante 11 años se preparó la llegada de Thanos en el Universo Cinematográfico de Marvel. La primera cinta fue Iron Man, la cual se estrenó en el 2008. Desde ese momento, los demás Vengadores se fueron uniendo a la trama en el pasar de los años hasta reunirse en Avengers: Endgame.

En la última cinta de los Vengadores co se eliminó a Thanos una vez sino dos. Tan solo al iniciar la cinta fue decapitado por Thor y más tarde quedó hecho polvo gracias al chasquido de Iron Man. Muchos pensarían que allí se cerró oficialmente la fase 3 y la trama del titán, pero el especialista Jeremy Conrad afirma que Marvel Studios todavía tiene planes para él.

En su blog oficial, compartió una entrada en donde tiene afirma tener una fuente confiable en Marvel. Al parecer, la productora todavía estaría pensando en añadir al Thanos en una cinta de la fase 4 o posterior.

Según explica en su blog, es una de las cartas que podrían jugar en el UCM pero nada es seguro. Básicamente, las herramientas de viajes en el tiempo abren posibilidades infinitas para el futuro de los Vengadores.

Por otro lado, se cree que Thanos y todo su ejército podría volver con otro chasquido de las Gemas del Infinito. Habrá que esperar hasta el estreno de las siguientes cinta de Marvel para conocer el destino del titán loco.