Nuevo avance televisivo de “Doctor Strange 2″ revela más detalles

El marketing de Doctor Strange in the Multiverse of Madness está en pleno apogeo, y un nuevo anuncio de televisión que se está emitiendo en los mercados internacionales ofrece algunos detalles sobre lo que veremos en la pantalla grande.

Si bien el nuevo material no revela nada importante, como el rumoreado regreso de Charles Xavier -interpretado por Patrick Stewart-, hay algunas escenas extendidas de lo que ya vimos en los tráileres anteriores desde el estreno de Spider-Man: No Way Home.

El anuncio televisivo incluye la aparición de Defender Strange que se mostró como parte de la tanda comercial del Super Bowl LVI el mes pasado, pero la secuencia nunca llegó a la versión del tráiler que se estrenó de manera online.

DOCTOR STRANGE 2 | Nuevo tráiler televisivo

El avance de Doctor Strange 2 sigue mostrando al Hechicero Supremo manipulando las diversas reglas y leyes del multiverso sin explicar cuál es la mayor amenaza o el desarrollo de la caótica trama.

Lo que sí está bastante claro es que Doctor Strange es la base para el futuro de la Fase 4 del UCM. El director de Marvel Studios, Kevin Feige, señala que el mismo Benedict Cumberbatch es el ancla del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Benedict ha convertido a este personaje en un ícono, apareciendo en las tres de seis mejores películas de todos los tiempos. Ha sido un gran viaje. Recuerdo que nuestra primera reunión fue organizada como en general, y queríamos presentarle a este gran personaje, y antes de que pudiéramos, dijo ‘Cuéntame sobre Doctor Strange’, porque ya lo sabía”, contó Feige.

El estreno de Doctor Strange 2 está programado para inicios de mayo.

