WandaVision suena cada vez más fuerte entre los fans de Marvel. La productora ha publicado nuevas escenas de la serie exclusiva para la plataforma Disney+. El spot fue transmitido en la mitad del programa estadounidense Saturday Night Live.

Las nuevas imágenes de Marvel no son tan reveladoras, pero ofrecen un par de pistas sobre cómo se desarrollará la trama. Vemos cómo la historia empieza como una sitcom en blanco negro hasta transformarse en una a color. A esto se suma la aparición de los gemelos de Wanda (Elizabeth Olsen) por unos segundos.

Otra de las escenas que ha llamado la atención de Marvel es Vision (Paul Bettany) trabajando en una oficina como si nada de las películas anteriores hubiese ocurrido.

WandaVision es la primera incursión de Marvel Studios en la televisión, un movimiento clave para el futuro de las nuevas producciones que saldrán en 2021.

OKAY EVERYONE NEW WANDAVISION SPOT pic.twitter.com/BRdcsEVa7e — Walt M-L🍓Mando finale spoilers!!! (@walt_latham) December 20, 2020

“Una experiencia como WandaVision es algo que no se puede obtener en una película. Vas al cine para ver cosas que no puedes ver en streaming y vas a streaming para cosas que no puedes conseguir en un cine. Y, por supuesto, todo en un cine eventualmente se convierte en streaming”, señaló Kevin Feige, CEO de Marvel Studios.

WandaVision se estrena en la plataforma Disney+ el 15 de enero.

MARVEL | Friends y WandaVision

El productor ejecutivo Jac Schaeffer habló recientemente con Emmy Magazine sobre WandaVision, una de las series exclusivas de Marvel para Disney+ A diferencia del resto de producciones de Marvel, WandaVision recurre a las sitcoms de antaño para el desarrollo de la trama.

Según el ejecutivo de Marvel, WandaVision tiene influencia de series como ‘Friends’, ‘Parks & Recreation’ y otros programas como ‘I Love Lucy’, ‘The Dick Van Dyke Show’, ‘My Three Sons’, ‘Father Knows Best’ y ‘The Adventures of Ozzie and Harriet’.