Marvel se encuentran realizando cambios en el universo de los X-Men con su nuevo evento ‘House of X’ y el reestreno de ‘Dawn of X’, el cual contó con seis nuevas ediciones. Marvel Comics ha publicado un nuevo cómic que se titula ‘X-Men 2020: ¡Children of the Atom!’.

Aún no se sabe mucho sobre este nuevo cómics, puesto que Marvel aún no emite ningún tipo de sinopsis o anuncio formal. Lo que si se puede apreciar es la portada, que revela a algunos de los personajes que participarán en dicho evento.

Marvel: nuevo teaser de los X-Men fue publicado esta mañana.

En la portada del nuevo cómic aparecen Cyclope, Angel, Marvel Girl, Nightcrawler y Gambito. Esta misma fue dibujada por RB Silva, quien también dibujó el libro ‘Power of X’. Esta imagen esta dando mucho de que hablar entre los fanáticos de Marvel.

‘Children of Athom’ ha sido un título que ya se ha leído anteriormente en varios proyectos de los X-Men. Suponiendo lo que vemos en la portada, el cómic se basaría en una supuesta sustitución de Gambito y Nightcrawler por Beast y Iceman. Recordemos que la dinámica de la primera pareja mencionada sería muy interesante en el universo de Marvel.