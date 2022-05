La lista de películas de la Fase 4 del UCM está creciendo con Thor: Love and Thunder. Marvel, incluso, adelantó más producciones para la plataforma Disney Plus, por lo que la línea original es cada vez más compleja. Con toda esta información disponible, ¿dónde encaja la secuela de Thor en la cronología del Universo Marvel?

Las nuevas imágenes de Thor: Love and Thunder muestran al dios asgardiano (Chris Hemsworth) reencontrándose con Jane Foster (Natalie Portman), esta vez convertida en Mighty Thor. Ambos personajes deberán hacer frente a la amenaza de Gorr the Butcher (Christian Bale), quien tiene la misión de acabar con todos los dioses.

La reunión de Thor con Jane Foster, más que hacer las cosas incómodas para la expareja, ofrece una pista de cuándo suceden los hechos de Love and Thunder respecto a la línea original del UCM. Thor afirma, con una precisión aparentemente perfecta, que él y Jane no se han visto en ocho años, siete meses y seis días. Aunque no hay una fecha exacta de cuando Thor y Jane se separaron, lo más probable es que haya ocurrido en la época de los eventos principales de Avengers: Age of Ultron.

El Dios del Trueno comienza Age of Ultron mencionando con orgullo que Jane pronto podría ganar un Premio Nobel, y termina la película en su búsqueda de las Gemas del Infinito. Por lo tanto, si la ruptura de Thor y Jane tuvo lugar a mediados de mayo de 2015, eso coloca a Thor: Love and Thunder solo un par de meses después de Avengers: Endgame.

Dado que Thor viaja con los Guardianes de la Galaxia, tal como sucede al final de Endgame, ese marco de tiempo encaja perfectamente. Curiosamente, eso haría de Thor: Love and Thunder cronológicamente una de las primeras entregas de la Fase 4 de MCU aunque antes se haya estrenado Doctor Strange 2 y Spider-Man: No Way Home.

Resulta difícil ubicar los eventos de Thor: Love And Thunder respecto a las series de Marvel como The Falcon and the Winter Soldier y Moon Knight, porque no hay una conexión clara con las aventuras de los Vengadores originales.

THOR: LOVE AND THUNDER | Segundo tráiler

El elenco de Thor: Love and Thunder genera muchas expectativas. Chris Hemsworth no solo regresa como Thor, sino que Natalie Portman regresa como Jane Foster, Tessa Thompson como Valkyrie, Jaimie Alexander como Lady Sig y se espera que algunas de las estrellas de Guardianes de la Galaxia aparezcan en la película.

Thor: Love and Thunder también contará estrellas como Christian Bale como Gorr the God Butcher y Russell Crowe aparece como Zeus.

El estreno de Thor: Love and Thunder está programado para inicios de julio de 2022.

