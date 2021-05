Marvel nunca haría que US Agent tenga su escudo de los cómics en el UCM por estas razones

El último episodio de The Falcon and the Winter Soldier, la serie exclusiva de Marvel para la plataforma Disney Plus, mostró a John Walker (Wyatt Russell) abandonando el disfraz del Capitán América para asumir la identidad del US Agent. Todo bien con eso, porque se trata de una historia basada en los cómics; sin embargo, hay algo que no tiene sentido: el origen del escudo del US Agent. Siguiendo lo trazado por las historietas de la década de 1980, todo parece indicar que nunca veremos el escudo original de US Agent en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Sucede que, en los cómics de Marvel, Walker fue despojado del escudo del Capitán América tras asesinar a uno de los miembros de la organización terrorista Flag Smashers. Cuando Walker asume el papel de US Agent, se une al equipo de los West Coast Avengers para estar a las órdenes del gobierno federal. Fue en esas apariciones en las US Agent usaba un escudo indestructible, hecho de una aleación de vibranio-adamantio, lo que significa una mezcla de los dos materiales más fuertes del Universo Marvel.

Ahora, teniendo en cuenta que el escudo del Capitán América es único y hecho tan solo de vibranium, resulta imposible que US Agent tenga un escudo mejor que el del Capi. De ser así, el escudo de Steve Rogers pierde su simbolismo y estaría por debajo de lo nuevo que ofrece US Agent para sus próximas apariciones en el UCM.

Por lo pronto, el nuevo escudo de US Agent no tendrá las mismas cualidad que el de Steve Rogers, pero al menos sirve para esquivar las balas y protegerse de los golpes en combates cuerpo a cuerpo. Esperemos que el futuro sea menos duro para este personaje que primero enfureció a los fans y ahora merece algo más de atención.

MARVEL | ¿Dónde estaba Spider-Man?

La respuesta es sencilla si prestas atención a la línea histórica del UCM en la Fase 4. The Falcon and the Winter Soldier tiene lugar seis meses después de los eventos de Avengers: Endgame, mientras que los eventos de Spider-Man: Far From Home comienzan durante el verano de 2024 (ocho meses después de la muerte de Tony Stark). Haciendo una estimación temporal de la trama de The Falcon and the Winter Soldier, podríamos decir que Spider-Man estaba en Venecia en la pelea final de la serie de Disney Plus.

