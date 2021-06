El Universo Cinematográfico de Marvel no deja de crecer. Mientras que en Disney Plus se comparten las primeras series de la fase 4 como “WandaVision” y “Loki”, la productora trabaja en el rodaje y post producción de diferentes películas como “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” y “Spider-Man: No Way Home”.

Recientemente, a través de YouTube, la empresa compartió un nuevo tráiler oficial de la cinta “Shang-Chi”. Una de las cosas que más sorprendió a los fans es que se ha presentado a una criatura fantástica de los cómics: Fin Fang Foom.

Pero los más detallistas han notado que hay diferentes elementos de otras partes del UCM. En una de las escenas vemos a un personaje similar a Abominación luchando contra Shang-Chi.

Si prestas atención a la escenografía, podrás ver algo que parece ser el escudo de Capitán América. Se ve una circunferencia con una estrella en la parte central; no obstante, otros fans observadores creen que se trataría de una bandera de Madripoor.

Esta ciudad tuvo especial protagonismo en la serie “The Falcon and the Winter Soldier”. Los protagonistas de esta producción viajaron allá para obtener información sobre Flag Smashers, el nuevo grupo terrorista.

¿Marvel ocultó el escudo de Capitán América en el nuevo tráiler de Shang-Chi?. (Foto: Marvel)

“Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos” estrena tráiler oficial

Este último es un héroe que proviene de China y que todavía no ha entrado en acción en el UCM. Lo extraño es que no solo se centra en magia similar a la de Doctor Strange sino que ya se presenta todo un mundo fantásticos.

El nuevo tráiler oficial de la cinta, que Marvel ha compartido vía YouTube, ya supera las las seis millones de visualizaciones en el canal internacional y en la versión subtitulada al español se superan las 400 mil vistas.

Este avance se centra en la relación del protagonista con su padre. Tony Leung tomará el papel de Wenwu o más conocido en los cómics como “Mandarín”. Recordemos que este personaje ya ha sido mencionado en la tercera cinta de Iron Man.

Pero lo que más ha llamado la atención es la aparición de Fin Fang Foom, un dragón maligno que tendrá un rol importante en el desarrollo de la película. Se trata de una de las pocas criaturas fantásticas que se sumarán al UCM.

