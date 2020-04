Marvel ofrece sus historietas gratis a través de Android y iOS

¿Aburrido en casa por la cuarentena? Marvel está ofreciendo acceso gratuito a varias de sus historietas a través del servicio de suscripción Marvel Unlimited.

“Los fanáticos que se encuentren en distancia social tendrán la posibilidad de un escape a través del universo de Marvel y volver a disfrutar de sus historias favoritas en una selección exclusiva, completamente gratis en Marvel Unlimited, comenzando el jueves 24 de abril hasta el lunes 4 de mayo”, reza el anuncio oficial de la ‘Casa de las Ideas’.

Las historietas de Marvel que podrás leer son Avengers vs. X-Men, Civil War, Amazing Spider-Man: Red Goblin, Black Panther Vol. 1 by Ta-Nehisi Coates, Thanos Wins by Donny Cates, X-Men Milestones: Dark Phoenix Saga, Avengers: Kree/Skrull War, Avengers Vol. 1: The Final Host by Jason Aaron, Fantastic Four Vol. 1: Fourever, Black Widow Vol. 1: S.H.I.E.L.D.’s Most Wanted, Captain America: Winter Soldier Ultimate, Captain Marvel Vol. 1: Higher, Further, Faster, More.

This month, we'll be assembling some of our most iconic stories completely FREE through Marvel Unlimited.



¿Qué debes hacer? Accede a la aplicación Marvel Unlimited, disponible para los sistemas iOS y Android, y hacer clic en la opción Free Comics. No necesitas añadir ninguna tarjeta de crédito para afiliarte al sistema.

MARVEL | The New Mutants

¿Será que no le tienen fe? La película The New Mutants, el spin off de X-Men, será la película más corta en la saga cinematográfica de Marvel.

Hay que tener en cuenta que la edición final de The New Mutants está lista desde hace buen tiempo, solo que la pandemia del coronavirus ha hecho que su estreno se vea retrasado. Por lo tanto, ya es casi una seguridad la duración final del largometraje.

El portal Consumer Protection informó que la película de Marvel dedicada a los mutantes durará 94 minutos. Otras versiones apuntaban a 99 minutos, pero sucede que esta es la nueva cifra que ahora se maneja en la industria del entretenimiento.