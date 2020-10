Moon Knight era uno de los héroes que se rumoreaba para que sea parte del inicio de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. No obstante, el héroe todavía tendrá que esperar al estreno de Black Widow, The Falcon and The Winter Soldier y otras producción.

¿Qué actor crees que pueda interpretar a Moon Knight? Por lo pronto, la serie todavía está en pre producción y se sabe que será Jeremy Slater (The Umbrella Academy) quien se encargue del guión original pero no hay detalles acerca del reparto.

Recientemente, según informan medios estadounidenses, el actor guatemalteco Oscar Isaac estaría en conversaciones para incorporarse a este nuevo proyecto del Universo Cinematográfico de los Vengadores.

El actor ha trabajado en otras producciones de ficción como Star Wars, Dune (película que se estrenará en el 2021), Ex Machina y Annihilation. Sin duda sería un atractivo fichaje para Marvel.

HISTORIA DE “MOON KNIGHT”

“Moon Knight” no es un personaje tan comercial o popular como lo ha sido Spider-Man, Iron Man o el Capitán América, por lo que es muy posible que la serie funcione como una de orígenes, al mismo estilo que “The Punisher” o “Daredevil”, aunque se ha reportado que no será tan violenta.

“Moon Knight” cuenta la historia de Marc Spector, un agente de la CIA que casi fue asesinado por un terrorista de nombre Bushman, pero fue salvado por el Dios de la Luna, Khonshu. Luego de derrotar a su nemesis, él se convertiría en “Moon Knight” y su vestimenta blanca sería su marca oficial.

Ahora, lo que hace tan complejo al personaje es que Spector no está solo en su cuerpo. Dentro de la cabeza de Marc residen cuatro personalidades diferentes, que son la variación de la misma persona. Además de Marc Spector, también están Steven Grant, Jake Lockley y el mismísimo Khonshu.

Los cuatro en ocasiones trabajan juntos y en otras intentan ganar su camino al control. Este detalle lo ha diferenciado de otros héroes para ser capaz de entrar en lugares donde otros se sentirían incómodos o inconformes.

En los cómics tiene un tinte violento y “Moon Knight” nunca ha tenido miedo de ser un poco violento contra sus enemigos. Aún queda ver cómo Disney+ manejará la violencia de este justiciero en la pantalla chica.