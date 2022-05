Doctor Strange in the Multiverse of Madness presentó varias novedades a la comunidad de Marvel. John Krasinski como Mister Fantastic sorprendió a la comunidad, porque es la primera referencia a los Cuatro Fantásticos, aunque los planes de producción eran otros.

Luego se supo que Krasinski no era la elección original para ser parte de los Illuminati de Doctor Strange 2. La producción había programado que Daniel Craig sea parte del elenco, pero no pudo filmar debido a las preocupaciones por el COVID. Esto causo confusión porque las expectativas eran otras. No obstante, nueva información revela que, en realidad, Craig debía aparecer en un cameo como Balder the Brave, el medio hermano de Thor.

Tráiler de Doctor Strange 2

“También se suponía que habría una aparición de Balder the Brave, para lo cual he visto ciertos elementos”, explica Heavy Spoilers en YouTube. “En la escena de los Illuminati, por supuesto, vimos que había seis sillas y un espacio para el Profesor X. Originalmente se suponía que Balder era el séptimo miembro, pero ahora esto se ha hecho a un lado con la silla vacía siendo atribuido al Supreme Strange. Sin embargo, Mordo tomó su posición y esto se debe a que no estaba en los Illuminati de antemano, por lo que no apareció en Titán con el resto del grupo”.

“Durante la pelea con Wanda, la bruja iba a convencer a Balder de que terminara con su propia vida, pero aparentemente esto se eliminó para que Black Bolt se enfocara en esto. Una vez más, probablemente sea la mejor manera de hacer las cosas, y ya hay suficientes miembros Illuminati, así que puedo ver por qué eliminaron cosas para el corte final”.

Heavy Spoilers precisó que hace seis meses sabía del papel de Craig como Balder the Brave. “Aparentemente, la deserción de Craig se debió a un aumento en los casos de pandemia, así que creo que es por eso que fue removido y también reemplazado”, concluyó.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness está actualmente en los cines.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.