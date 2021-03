A través de la plataforma Disney Plus ya se comparten las primeras producciones de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. WandaVision abordó el caso de Vision y el descontrol de sus poderes tras la muerte de Vision en Avengers: Infinity War. Por otro lado, The Falcon and the Winter Soldier explica que Falcon renuncia al escudo de Capitán América y a la idea de ser su sucesor.

Esta última serie solo ha estrenado un capítulo debido a que se trata de una producción corta de solo seis episodios. El viernes 26 de marzo llegará a la plataforma el siguiente capítulo.

Pero qué es lo que sucedió en el estreno de la serie. Pues Falcon está buscando financiación en un banco para reflotar el negocio de su familia; no obstante, no ha tenido ingresos por cinco años (en los que chasquido de Thanos eliminó a la mitad de los seres vivos del universo).

Sigue trabajando para el Gobierno de los Estados Unidos pero no utiliza el escudo ya que lo entregó a un museo. La gran sorpresa llega al final: se presenta a un nuevo Capitán América en una conferencia de prensa.

A modo de curiosidad, el actor Wyatt Russell explicó en el podcast de Empire que su escena tuvo una parte de improvisación.

“Quería que fuera algo heroico y monumental, por lo que eran ángulos bajos y los pusimos en este pórtico, un ambiente muy ‘gran gobierno’, por lo que tenía todo ese peso detrás. Y además, realmente no llegas a conocerlo, ¿verdad? Ves su espalda y ves el escudo. Es simplemente la naturaleza de cómo lo hicimos, y luego, por supuesto, está la televisión. Se trata de, ¿quién es este? ¿Que es esto? Y luego, boom, ya sabes, ese guiño”, comenta.

Explica en la entrevista que el guiño no era parte del guion original, fue un elemento que él agregó.

US Agent será diferente a Capitán América según el actor

En Avengers: Endgame vimos que le entregó el escudo a Falcon para que tome su lugar. Lamentablemente, en este primer capítulo de la serie se ve que entrega el escudo a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para que los exhiban en un museo.

Luego del ‘blip’, el chasquido de Hulk, la Tierra ha cambiado por completo. Según las imágenes, la cantidad de supervillanos se ha incrementado y el Gobierno de los Estados Unidos decide que es momento de traer de regreso a Capitán América.

Pero no se trata de Steve Rogers, sino de John Walker interpretado por el actor Wyatt Russell. En conversación con el medio USA Today, comentó este último que su interpretación de Capitán América será diferente a la de Chris Evans.

“No creo que haya habido muchos personajes de MCU que hayan tenido el dilema que él tuvo en términos de tratar de encajar en este tipo de mundo moralista de superhéroes. Ha sido empujado a este papel como Capitán América y lo hará a su manera, y quiere hacerlo bien. Pero su forma es una forma muy específica que ha aprendido al ser básicamente un cazador humano entrenado. Quiero decir, eso es lo que son los marines. No son Steve Rogers, no son los mismos. Ya no son como los Boy Scouts. Son un poco más retorcidos”, comenta.

“Es un personaje complicado. Eso es lo que me atrajo de él”, añade Russell. “Será divertido ver cómo estos tres tipos interactúan en términos de su identidad. Creo que puedo decir con seguridad que es un programa sobre la identidad y lo que significa para cada persona específica”, finaliza.