El multiverso de la locura se dio justo después de que Strange haya realizado un hechizo fallido en “Spider-Man: No Way Home”. Marvel Studios, con el estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, ahora se centra en mezclar las historias de las series con las películas.

En “WandaVision”, vimos que nación Scarlet Witch y que la protagonista de la serie está realmente obsesionada con recuperar a sus hijos. Recordemos que en los primeros capítulos, logró traer a dos niños de otro multiverso y los crio como suyos.

Lo que no contaba era que el libro Darkhold tomaría control de ella y comenzaría una cacería de America Chavez por los multiversos. Lo que deseaba Scarlet Witch era tomar control de los poderes de esta mutante y así abrir un portal para secuestrar a los dos hijos de una Wanda de otro universo.

La gran sorpresa de la cinta es que en la Tierra 838, en donde ocurre la parte más importante de la trama, existen los mutantes y los Illuminati. Patrick Stewart volvió a interpretar a Charles Xavier y posiblemente lo veamos en otras cintas de Marvel.

“Era muy diferente al Porsche que conducía en las películas [de X-Men]. Esa era una silla de ruedas muy rápida y muy manipulable”, comentó el actor en una entrevista para el medio Variety.

“Al principio no estaba seguro de si era una decisión inteligente. Dado que Logan había sido una película tan poderosa y lo vimos morir en los brazos de Hugh Jackman”, continuó. “Entonces, después de haber visto [Doctor Strange] el lunes por la noche, estoy muy feliz y muy orgulloso de haber sido parte de eso”, añadió.

Tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.