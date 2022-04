¿Qué será de Vision? Ya hemos visto a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) convertirse en Scarlet Witch a través de la serie WandaVision en Disney Plus. También supimos que Vision fue revivido pero no es el mismo que recordamos en el UCM, pero no hay mayores novedades. Por suerte, el actor Paul Bettany contó ciertos detalles sobre el futuro del personaje.

La estrella de WandaVision habló con Entertainment Weekly sobre la posibilidad de volver a ponerse el maquillaje Vision (ahora conocido canónicamente como White Vision) en un futuro cercano. el actor dice que su final en WandaVision constituye un “cabo suelto” para el futuro de Marvel.

A Kevin Feige le gusta que ese tipo de detalles vuelvan a funcionar en la narrativa de alguna forma. Por lo tanto, es lógico que el actor de Vision vuelva al redil en algún momento. ¿Pero cuándo ocurrirá esto?

WANDAVISION | Aparición de White Vision

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sería un espacio interesante para el nuevo Vision, pero no hay nada confirmado.

“¡Absolutamente no! No por ningún tipo de dinero en absoluto. Ni siquiera puedo pensar en una cifra”, bromeó Bettany sobre volver al papel del superhéroe. “No, la respuesta honesta a eso es, bueno, tal vez no sea la respuesta honesta, pero es la respuesta que te voy a dar y tendrás que enfrentarla: al final de WandaVision, verás a Vision volar y eso es un cabo suelto. Y Kevin Feige es un hombre que realmente no permite cabos sueltos. Así que asumo que en algún momento me pondré las mallas y la capa para otra salida, pero no sé cuándo será eso”.

En otra entrevista, esta vez para el programa de Stephen Colbert, Bettany habló sobre las especulaciones de Vision en Doctor Strange 2.

“El nuevo Doctor Strange está saliendo. Wanda está en eso. ¿Ha estado recientemente en spandex y pintado de blanco?”, preguntó Colbert.

“Esta es una gran pregunta. Y, de nuevo, dije que iba a ser completamente honesto contigo... ¿Estoy en Doctor Strange ? Sí, no, sí, no, sí, no. No lo sé. ¿Lo estoy? ¿Qué piensas? No puedo ni confirmar ni negar los rumores de que estoy en Doctor Strange”, respondió el actor.

