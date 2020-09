Marvel sigue haciendo adaptaciones para que sus obras cinematográficas sean más inclusivas. Un rumor desde las oficinas de la Casa de las Ideas señala el interés de los ejecutivos por hacer de Spider-Man un héroe bisexual.

El portal especializado We Got This Covered informó que los productores de la actual saga de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, planean la reunión de los tres Hombres Araña: Tobey Maguire, Andrew Gardfield y Tom Holland. El plan de Marvel es hacer que la versión de Garfield tenga un novio en la película y se presente como bisexual.

La idea fue bien recibida por Holland y Garfield hace un par de años, quienes expresaron su interés por un Spider-Man concebido como un personaje gay en el Universo Marvel.

De momento, la tercera entrega de Spider-Man fue pospuesta por Marvel debido al coronavirus. Habrá que esperar, al menos, un año más desde la fecha original de su estreno para que recién podamos disfrutar de lo nuevo del Hombre Araña.

MARVEL | Retraso de sus películas

Marvel Studios simplemente ya no tendrá estrenos en el 2020. La pandemia ha hecho que se retrasen los estrenos de Black Widow y The Eternals hasta el próximo año. No hay manera de saber cómo empezará la Fase 4 de Marvel en la pantalla grande, salvo por WandaVision que llegará a Disney+ en octubre.

Marvel retrasó Black Widow en varias oportunidades. El estreno original estaba programado para mayo de 2020; sin embargo, el coronavirus ha hecho que ahora la película pueda ser vista el 7 de mayo de 2021.

El retraso de Black Widow significa que Marvel hará demorar los lanzamientos de las películas de la Fase 4. The Eternals, que iba a estrenarse en noviembre de este año, llegará recién el 5 de noviembre de 2021. Los mismo puede decirse de Shang Chi and the Legend of the Ten Rings que se estrenará el 9 de julio de 2021.