Marvel Studios podría haber vuelto a contar con los derechos de Hulk y Namor.

Muchos fanáticos de Marvel se encuentra reclamando una nueva película de Hulk; sin embargo, lo cierto es que Marvel Studios ha preferido utilizar al personaje en películas grupales o franquicias ajenas. Esto se debe a que aún no cuentan con los derechos del monstruo verde.

Muchos pensaban que los derechos de Hulk le pertenecían en su totalidad a Universal Studios. Sin embargo, lo único que le pertenece a la industria cinematográfica son los de distribución. Es por ello, que Marvel Studios puede hacer una película del monstruo verde, pero los beneficios serían menores. Debido a esto, como el dinero es una de las prioridades de Disney, no ven como rentable hacer una nueva película de uno de los personajes más queridos del UCM. Lo mismo ocurre con Namor.

Recordemos que Marvel ya había recuperado los derechos totales de Hulk y Namor anteriormente. Por otro lado, podemos ver que el futuro del monstruo verde en una nueva película aún es muy impredecible. Además, se sabe que Mark Ruffalo y Kevin Feige se habrían sentado a hablar sobre nuevos los nuevos proyectos del personaje en la industria.

En el caso de Namor, estos detalles explicarían el comienzo de los rumores que mencionan que el personaje estaría involucrado en una nueva película del UCM. Al parecer, su futuro estaría en ‘The Eternals’, y si los rumores son ciertos, lo podríamos ver en Doctor Strange and the Multiverse of Madnees o Black Phanter 2.