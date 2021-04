No cabe duda que la saga de Guardianes de la Galaxia es una de las que más llama la atención de los fans debido a que escapa de la seriedad del Universo Cinematográfico de Marvel para centrarse en la comedia. Este equipo de Vengadores volverá a la pantalla grande en una tercera cinta.

James Gunn en un inicio fue separado del proyecto por tuits polémicos pero Disney decidió volverlo a contratar luego de aclarar el caso. Guardianes de la Galaxia Vol. 3 dará inicio a su rodaje en 2021, según el director.

Primero se terminará la nueva versión de El Escuadrón Suicida y seguidamente tomará el rodaje de la cinta de los Guardianes de la Galaxia. El medio Coomingsoon reporta que el mismo director compartió algunos detalles sobre su futuro trabajo.

“Nuestros diseñadores y desarrolladores visuales están ocupados creando nuevos y fantásticos diseños de otros mundos y seres extraterrestres. No estoy seguro si la galaxia es suficientemente grande para toda esta magia”, explicaba Gunn en Twitter.

El director respondió a un comentario de @PortalGOTG que pedía un tráiler o avance de la siguiente cinta de los guardianes. “Tráiler de Black Widow ayer, tráiler de Loki hoy... ¿Puedes darnos algo?”, comenta el usuario mencionado.

Sebastian Stan confesó si está cómodo con ser el segundo en “The Falcon and the Winter Soldier”

En una entrevista para BBC Radio 1, la estrella de Marvel insistió en que está de acuerdo con que Falcon, de Anthony Mackie, sea quien aparezca primero en el título de la serie. Después de todo, según Stan, su nombre aparece en uno de los largometrajes del Capitán América.

“Ya sabes, en primer lugar, ya tenía mi nombre en el título de una película. Podría decirse, que nunca hemos aprendido la historia de Falcon a fondo”, señaló.

También agregó que Sam Wilson (Mackie) merece su propio proyecto tras varios años en el UCM. “Entonces, en cierto modo, siento que [el programa de televisión The Falcon and the Winter Soldier] realmente debería ser sobre el Falcon”.

Luego de tres episodios, los fans consideran que Falcon es el que tiene más protagonismo, especialmente después de no haber aceptado el escudo del Capitán América. “Estaba realmente sorprendido y afectado por la idea de posiblemente obtener el escudo y convertirme en Capitán América”, contó.

