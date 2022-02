Marvel tiene acostumbrada a la comunidad de mostrar avances con escenas que no llegan a la edición final de la película. El tráiler más reciente de Doctor Strange in the Multiverse of Madness quizá ha hecho mismo, porque un detalle en el rodaje cambiaría todo el sentido de la promoción de la cinta.

Como algunos fanáticos comenzaron a notar, parece que la escena en la que el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) y Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) hablan entre los árboles no es más que una ilusión. Los fanáticos han señalado que la escena tiene casi exactamente el mismo posicionamiento y vestuario con el momento en que Wanda, vestida como Bruja Escarlata, aborda a Strange por meterse con el multiverso. En lugar de los árboles, los dos se encuentran en un paisaje infernal de tonos rojos.

Con la prueba de que Wanda seguirá jugando con la realidad durante al menos un poco, ¿cuántos de los clips del teaser han sido alterados como resultado de sus poderes?

Tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Además, durante los últimos meses de 2021, el elenco y el equipo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness se reunieron para algunas nuevas tomas. Si bien las grabaciones de Marvel generalmente tardan días o un par de semanas como máximo, la nueva toma de Strange tomó meses y los expertos de Hollywood sugirieron que se hicieron algunos cambios significativos.

Con este nuevo dato, ¿cuánto de ese metraje apareció en el tráiler? ¿Estamos viendo un tráiler basado en la línea de tiempo con tomas anteriores y queda bastante por revelarse de verdad?

La cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg, y Rachel McAdams llegará a salas de cine el próximo 5 de mayo de 2022.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.