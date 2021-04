Marvel: ¿por qué Bucky y Sam atrapan de manera distinta el escudo en The Falcon and the Winter Soldier?

Ojo a los detalles en las producciones de Marvel. Hay algo que ha llamado la atención en la audiencia de The Falcon and the Winter Soldier: ¿por qué Sam Wilson (Anthony Mackei) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) atrapan de manera distinta el escudo del Capitán América? Hay varias teorías al respecto, y una más interesante que otra.

El estilo de lucha de Sam Wilson es diferente al del Capitán América y también al de Bucky, por lo que cada uno de estos personajes de Marvel tienen su estilo a la hora de atrapar el escudo de vibranium.

Cuando Sam y Bucky están entrenando con el escudo del Capitán América, después de quitárselo a John Walker (Wyatt Russell), Bucky adopta una postura más estática mientras espera que el escudo regrese a él, casi como si fuera un bumerang magnético. En cambio, Sam casi siempre atrapa el escudo por encima de la cabeza o tira el proyectil a través de su cuerpo.

El nuevo estilo de lucha de Sam con escudo es mucho más acrobático en comparación con el de Bucky, porque a Bucky le preocupa menos convertirse en un blanco fácil cuando lanza el escudo y espera a que regrese. En ese sentido, Sam es más acrobático y Bucky no tiene tanta necesidad de moverse, porque es un súper soldado con un brazo a prueba de balas. Sam, en cambio, es un soldado excepcional sin superpoderes.

En resumen, Sam protege sus probables vulnerabilidades al lanzar el escudo y adopta nuevas formas al atraparlo para mitigar la amenaza de ser atacado mientras está desprotegido.

Sin duda, veremos más de Sam Wilson en el último episodio de The Falcon and the Winter Soldier, el cual se estrena este viernes en Disney Plus.

MARVEL | El dueño del escudo

¿Quién es el dueño del escudo de Steve Rogers? Creer que es el gobierno de los Estados Unidos es comprensible ya que consideran la identidad del “Capitán América” como su propiedad, además de que Howard Stark usó originalmente el suministro de vibranium del estado para hacer el escudo.

También es interesante que Wilson conservó el escudo incluso después de que se usó como arma homicida (el asesinato de Walker a uno de los Flag-Smasher), y no se lo entregó a la policía de Letonia ni a otras autoridades europeas como prueba del crimen. La antigua expresión “posesión es 9/10 de la ley” parece aplicarse al escudo del Capitán América. En ese caso, el escudo pertenece a Sam Wilson como propietario actual del escudo, y de forma permanente al gobierno de los Estados Unidos.

