La explicación de por qué el Vigilante pidió ayuda a Strange Supreme en “What If...?”

Ahora sí las cosas se complican en What If...? En el octavo episodio, Uatu the Watcher ha sido descubierto y atacado por Ultron, sin dejarle más remedio que involucrarse para derrotar a la IA que empuña las Gemas del Infinito. La entrega más reciente explica que Ultron derrotó a los héroes más poderosos de la Tierra en Avengers: Age of Ultron, por lo que decidió extender su imperio en las demás realidades del multiverso.

El detalle es que Ultron es tan poderoso que es capaz de enfrentarse al Vigilante. os dos seres inmensamente poderosos comenzaron una batalla épica de proporciones cósmicas, golpeándose entre sí a través de varias líneas de tiempo mientras el Vigilante se defendía. Sin embargo, Ultrón demostró ser demasiado poderoso incluso para Uatu, lo que llevó a su retirada temporal.

¿Cómo es que piensa derrotarlo? Al final del episodio, parece que el Vigilante no tiene otra opción que romper su juramento de nunca interferir, buscando la ayuda del malvado Doctor Strange para vencer a Ultron en episodios futuros. Además, se ha dicho que héroes adicionales de episodios anteriores de What If ...? también serán reclutados, formando los Guardianes del Multiverso para luchar contra este nuevo Ultron que ciertamente parece ser el ser más poderoso del multiverso.

MARVEL | Tráiler de What If...?

A raíz de su batalla con Ultron, el Vigilante regresó al universo diezmado perteneciente al oscuro Doctor Strange conocido como el Strange Supreme. Habiendo destruido su realidad en sus intentos de alterar un punto absoluto en el tiempo, Strange ha quedado atrapado en una prisión en la última pieza de lo que quedaba debido a la negativa del Vigilante a intervenir.

Lo más probable es que el Vigilante acudiera a Strange por dos razones. En primer lugar, Strange había ganado suficiente poder y magia oscura para romper un punto absoluto en el tiempo. Si bien destruyó su universo, parece que Strange Supreme todavía tiene acceso a ese poder que sin duda sería útil contra un Ultron que posee todas las Piedras Infinitas.

En segundo lugar, Strange es la única persona que está al tanto de la existencia del Vigilante además del propio Ultron, lo que lo convierte en la opción lógica para que Uatu se acerque en busca de ayuda primero. El Vigilante ya rompió sus reglas con el Doctor Strange una vez, hablándole, si no interfiriendo realmente, en el cuarto episodio de What If...?, por lo que hay una relación establecida allí y, con pocos héroes restantes, es un envío perfecto de que recurriría a Strange Supreme ahora.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.