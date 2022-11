Kang the Conqueror es el villano principal para el futuro del UCM. Interpretado por Jonathan Major, el antagonista de Marvel tuvo su primera aparición en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un superhéroe no tan popular a diferencia del Capitán América, Thor y Hulk. ¿Por qué Marvel Studios decidió hacer así la presentación del mayor enemigo del UCM que promete acabar con todos los multiversos?

El director de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Peyton Reed, señaló en una entrevista para Empire Magazine que hay algo interesante en enfrentar al que es ampliamente considerado como uno de los héroes más débiles del UCM contra el próximo gran villano de la franquicia.

“Eso es interesante para mí: tomar el Avenger más pequeño, y en la mente de algunas personas, el más débil, y ponerlo contra esta fuerza absoluta de la naturaleza”.

ANT-MAN 3 | Tráiler de la película

Así las cosas, la comunidad de Marvel se pregunta si Ant-Man será capaz de derrotar a un villano tan poderoso como Kang The Conqueror. Lo cierto es que Ant-Man no estará solo en esta aventura: Wasp, Hank Pym, Janet van Dyne y Cassie Lang fueron absorbidos por el Reino Cuántico y harán frente al mayor villano del UCM.

Por lo que vimos en el tráiler, Kang chantajea a Ant-Man para que haga algo por él a cambio de la seguridad de su equipo. No sabemos de qué se trata o si acepta, por lo que aún el desenlace es un misterio.

Si bien se espera que Ant-Man sea un factor en Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars, matarlo en Quantumania serviría como una muestra de lo que será capaz el villano en las próximas películas.

Ant-Man y compañía no necesita matar a Kang the Conqueror, sino escapar del Reino Cuántico. Marvel Studios tiene un par de formas de hacerlo mientras Kang sigue adelante con sus planes de conquistar el multiverso. Sin embargo, de suceder el asesinato de Kang, otra variante puede aparecer en Avengers: The Kang Dynasty, haciendo que hayan tantos Kangs según necesite la trama.

El estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania está programado para febrero de 2023.

