Loki ya llegó a la plataforma Disney Plus. El primer episodio de la serie exclusiva de Marvel ya está disponible, por lo que la comunidad está analizando todos los detalles posibles. Es así como los fans notaron que Loki no es un Odinson, sino un Laufreyson cuando es procesado por la Agencia de Variación Temporal. ¿Por qué esto es así?

La explicación la tenemos en la película Thor de 2011. La trama explica que Loki no es hijo biológico de Odín, el padre de Thor, sino hijo del Rey Gigante de Hielo, Laufrey. Fue él quien abandonó a Loki cuando era solo un bebé y Odín lo adoptó durante la guerra entre los Gigantes y los Asgardianos. Con el tiempo, Loki se entera que es adoptado y su resentimiento lo convierte en el antagonista principal de la película.

Entonces, siendo Loki hijo de Laufrey, su nombre completo viene a ser Loki Laufreyson. Cabe precisar que no se trata del apellido, sino el nombre nórdico del personaje. En caso de Thor, como Odín es su padre biológico, el Dios de la Tormenta es Odinson. Hela, en cambio, es Odinsdottir, donde “dottir” significa “hija”.

También es importante recordar que este es Loki del pasado, uno que no ha pasado por su redención y que todavía tiene una relación difícil con Odín, lo que le da más razones para usar su apellido real en lugar del relacionado con su padre adoptivo. Queda por ver si Loki será redimido o no en algún momento de esta línea de tiempo y haga las paces con su pasado y su relación con Odín.

MARVEL | Loki con escenas eliminadas

El episodio de estreno de Loki presentó imágenes no utilizadas de Avengers: Endgame. La tercera serie de televisión de Marvel Studios para Disney Plus ya ha comenzado, marcando el regreso del Dios de las Travesuras al MCU. La historia transcurre en una línea temporal alternativa y hace de agente no oficial del Time Variance Authority (TVA).

Recordemos que Loki murió en la línea de tiempo principal de MCU en Avengers: Infinity War, por lo que estamos viendo la versión de 2012, antes de la redención y luego de no invadir la Tierra con la ayuda de los secuaces de Thanos.

La directora Kate Herron contó a Insider que no simplemente reutilizaron las imágenes de la película de 2019. En cambio, “en realidad fue un híbrido realmente divertido” de clips filmados por los hermanos Russo, tanto usados como sin usar en el corte final.

