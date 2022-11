Hay muchos nombres que rondan por las redes sociales que se sumarían a las siguientes producciones de Marvel Studios. Harrison Ford, por ejemplo, sería el reemplazo de William Hurt como el General Thunderbolt Ross. A su vez, la productora ya ha fichado a jóvenes actores para que integren el nuevo equipo de Vengadores, tras la salida de Robert Downey Jr. (Iron Man), Black Widow (Scarlett Johansson) y Chris Evans (Capitán América).

Iman Vellani tomó el papel de Ms. Marvel, Hailee Steinfeld es Kate Bishop y Xochitl Gomez es Ms. Marvel en la última cinta “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Pero los actores no son los únicos rostros que se renuevan en el UCM.

Sam Raimi también volvió a la dirección de las películas de superhéroes con el proyecto Doctor Strange 2. Todavía no se sabe quién será el encargado de dirigir las nuevas cintas de los Vengadores, pero hay algunos nombres que comienzan a aparecer en redes sociales.

Tal es el caso de Quentin Tarantino; no obstante, él mismo desestimó el caso explicando que no es tan fácil trabajar con Marvel Studios. En una reciente entrevista con el medio Los Angeles Times habló acerca de que se debe dar para dirigir una cinta de los Vengadores de Marvel.

Quentin Tarantino explica por qué no ha trabajado con Marvel

“Tienes que ser un jornalero para hacer esas cosas. No soy un jornalero. No estoy buscando trabajo”. Simplemente, comenta que él no se ha contactado con Marvel debido a que no se encuentra en busca de trabajo.

Pese a esto, no sería descabellado pensar en verlo a cargo de una importante cinta de los Vengadores, debido a que Tarantino tiene pendiente un proyecto con la franquicia Star Trek.

