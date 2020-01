Aquellos que han visto Avengers: Endgame saben que una de las grandes sorpresas es la reaparición de Red Skull, el villano de la primera cinta de Capitán América. No obstante, un detalle llamó la atención: el actor Hugo Weaving no retomó el papel del personaje.

En una entrevista para TimeOut, el artista de Hollywood reveló que Marvel distorsionó el acuerdo establecido cuando firmó por primera vez para interpretar a Red Skull en 2011, bajo la dirección de Joe Johnston.

"Me encantó interpretar a ese personaje de Red Skull, fue muy divertido”, dijo Weaving. “Todos estábamos obligados a firmar para tres películas: estaba pensando que [Red Skull] probablemente no regresaría en el Capitán América, pero lo haría como un villano en los Vengadores. Para entonces, retrasaron los contratos que habíamos acordado y, por lo tanto, el dinero que me ofrecieron para los Avengers fue mucho menos de lo que obtuve para la primera cinta, y esto fue para dos películas. Y la promesa cuando firmamos los contratos por primera vez era que el dinero crecería cada vez”.

“Dijeron [desde Marvel]: es solo un trabajo de voz, no es gran cosa. De hecho, me pareció imposible negociar con ellos a través de mi agente. Y realmente no quería hacerlo tanto. Pero lo habría hecho”.

Red Skull reapareció en el UCM como el guardián de la Gema del Alma en Vormir. Fue Ross Marquand quien finalmente asumió el papel para Avengers: Endgame e Infinity War.

MARVEL | Películas de la Fase 4

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 - Sin fecha

Guardianes de la Galaxia 3 - Sin fecha

Los 4 Fantásticos - Sin fecha

Blade - Sin fecha

X-Men - Sin fecha