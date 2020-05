Marvel prepararía la película de una vieja aliada de Spider-Man en los cómics

Marvel con estilo femenino. La ‘Casa de las ideas’ prepara otra película del UCM con una superheroína. Se rumorea que el proyecto tratará de Madame Web, cuya primera aparición fue en las historietas de Spider-Man.

Los rumores apuntan a que la directora S.J. Clarkson estará a cargo del nuevo proyecto de Marvel. La adaptación sería de Madame Web, una anciana clarividente que se convirtió en aliada de Spider-Man en las historietas de 1980.

No se ha confirmado aún quiénes serán los responsables del guión o el actor principal del elenco de Marvel. Variety estima que Charlize Theron y Amy Adams son las candidatas más seguras para el papel.

S.J. Clarkson es conocida por sus trabajos en televisión con series como Heroes, Collateral, Banshee, Dexter, Bates Motel, Orange is the New Black y Succession. Respecto al Universo Marvel, ella dirigió dos de los episodios de la serie de Netflix Jessica Jones.

MARVEL | Guardianes de la Galaxia

El director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, recurrió a las redes sociales para acabar con un rumor: la supuesta fecha del rodaje de la tercera entrega de la saga de Marvel.

La cuenta @theguardiansofgalaxyvol3 publicó en Internet que la película dirigida por Gunn empezará a filmarse el 21 de febrero de 2021 en Atlanta, Estados Unidos. El cineasta de Marvel fue contundente en su respuesta.

“Esto no es y nunca será verdad”, reza la publicación que hizo Gunn en su cuenta de Instagram.