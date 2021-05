El Universo Cinematográfico de Marvel ya dio inicio a la fase 4 de los Vengadores. “WandaVision” y “The Falcon and the Winter” ya están disponibles en Disney Plus y el 9 de junio se estrenará “Loki”, la serie en solitario del hermano de Thor.

A través de YouTube, la productora ha comenzado la campaña publicitaria con avances de la serie. Ya hemos visto que Loki fue apresado por TVA (la autoridad del tiempo) tras haber robado el teseracto y hacer de las suyas luego de “Avengers: Endgame”.

Hace solo unos días, te compartimos el último spot de televisión en donde se ve que al protagonista se le desviste para darle su nuevo traje de preso. No obstante, no se había visto cómo es conducido a su nueva misión.

Recientemente, Marvel Studios compartió un nuevo tráiler oficial en donde se introduce a “Miss Minutes”, una aparente inteligencia artificial que va guiando a los presos en su proceso de enclaustramiento.

Curiosamente, explica que Loki ahora tendrá que cumplir su penitencia colaborando con la autoridad para reparar la línea temporal que él mismo ha destruido o ha puesto en caos.

Dave Bautista arremete contra Marvel por la historia de Drax

Las cosas están muy tensas en el elenco de Guardianes de la Galaxia. El actor Dave Bautista, quien hace de Drax el Destructor, ya no tiene muchas expectativas sobre el desarrollo de su personaje por parte de Marvel.

En declaraciones para Uproxx, Bautista aseguró que James Gunn, el guionista y director de la tercera entrega de los Guardianes de la Galaxia, le había dicho: “Para mí no hay Drax sin ti”. Si bien esto es una muestra de dependencia entre el actor y su personajes, Marvel bien puede presindir de Bautista y continuar con la historia de Drax.

“El personaje no se va a ir a ninguna parte y pueden renovarlo o comenzar con él de cero, y yo creo que deberían”, señaló Bautista.

“Me encantaría verlo personalmente, como fan. Me encantaría ver cómo le hacen justicia a la historia de Drax porque es una gran historia. Y creo que si hay alguien que puede intervenir y darle un giro completamente diferente y jugar con Drax, tendría un aspecto diferente, pero es una posibilidad y es algo que me gustaría ver personalmente como fan”, agregó.

Bautista cree saber mejor que Marvel que la historia de Drax merece un spin-off como Black Widow, pero la casa productora no planeó algo así con el personaje para las últimas fases del UCM.

“Creo que Drax tiene una historia de fondo realmente interesante que han desperdiciado. Esto no es un ataque a Marvel. Tenían su plan, sé en qué están enfocados, lo que han planeado. Pero hombre, creo que realmente han perdido una oportunidad con Drax. Tiene una gran historia de fondo”, dijo Bautista a Collider.

