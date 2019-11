Marvel: Mary Jane vuelve a Hollywood

Mary Jane se ha ganado el cariño de todos los fanáticos de Spiderman desde su primera aparición en cómics, series y en la pantalla grande. Marvel ha decidido crearle un cómic, cosa que pasa por primera vez en la historia.

Hace muchos años, Mary Jane ya tuvo dos miniseries en Marvel Style. Con los guiones de Sean McKeever y el arte de Takeshi Miyazawa, se habló del triángulo amoroso entre Harry Osborn y Eugene “Flash” Thompson. Peter Parker tuvo poco protagonismo en esta historia.

Estas miniseries no tuvieron tanto éxito y por ello se dio su cancelación. Sin embargo, fue derivado a Spiderman loves Mary Jane, que se publicó por un corto tiempo. La pelirroja también tuvo apariciones en una etapa reciente a la de Iron Man y contó con episodios importantes en The Amazing Spider-Man. En el nuevo cómic de Marvel, ella regresa con un protagonismo alejada de Peter Parker.

Portada de "The Amazing Mary Jane #1". (Foto: Marvel Cómics)

En este cómic, Mary Jane prioriza su carrera como actriz. Ella ha sido contratada para el papel protagónico en una película que busca engrandecer a la figura de Mysterio, uno de los villanos de Spiderman. Leah Williams la pone al enfoque de todas las miradas, sacando su mejor versión al tratar de resolver los problemas que se le presentarán.

The Amazing Mary Jane #1 presenta un nuevo entorno para Mary Jane. Muchos críticos consideran que el guión no es el punto fuerte del cómic, puesto que merece algo mejor que la haga ser respetada y no solo por su cara bonita.

SINOPSIS OFICIAL DE THE AMAZING MARY JANE

Directamente desde las páginas de El Asombroso Spider-Man… ¡Mary Jane Watson!La pelirroja favorita del cabeza de red ha tomado la decisión de arriesgarse para cumplir sus sueños. Si has leído El Asombroso Spider-Man nº 10 que contiene integramente el Amazing Spider-Man # 25 USA, sabrás que MYSTERIO está detrás del pez gordo que ha contratado a MJ. ¿Qué es real y qué es ilusión, qué es ilusión y qué es falso en Hollywood?. Leah Williams (La Patrulla-X Negra Reina Blanca) y Carlos Gomez (Uncanny X-Men Annual, Red Sonja) te traen toda esta intriga con grandes dosis de acción, glamour y valor. Acéptalo: ¡no te quieres perder esto!