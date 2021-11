Las cosas claras en Marvel. El actor Tom Holland, quien hace de Peter Parker en el UCM, dejó entender que no quiere encasillarse en un mismo papel durante su trayectoria, por lo que los fans esperaban a que Holland se despida de Spider-Man después de No Way Home. Sin embargo, desde dentro de la franquicia, las cosas son muy distintas.

Amy Pascal, la productora principal de Spider-Man, aclaró que habrán otras tres películas con Marvel y que Tom Holland seguirá siendo el protagonista.

“Esta no es la última película que haremos con Marvel. No es la última película de Spider-Man. Estamos listos para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel, solo que no es una parte de… estamos pensando [en No Way Home] como parte de una trilogía, y ahora vamos a las próximas tres películas. [No Way Home] no es el final de nuestras películas del MCU”, declaró Pascal a Fandango.

SPIDER-MAN | Tráiler de No Way Home

Siendo Pascal la fuente de esta nueva información, queda por zanjado que Holland y sus agentes negociaron la participación de la estrella en futuros estrenos de Marvel, aunque eso contradiga las recientes palabras del actor.

“Si continúo interpretando a Spider-Man a mis 30 años habré hecho algo mal”, señaló Holland de 25 años sobre su trayectoria. Es más, Holland cree que lo mejor es abordar la historia de Spider-Man a través de Miles Morales.

Hay la posibilidad de que Holland efectivamente participe en las próximas cintas de Spider-Man pero sin tanto protagonismo. Holland bien puede pasar su legado a Miles Morales y tener así una participación secundaria.

