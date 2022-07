La aparición del Profesor X en Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha sorprendido a los miles de seguidores de Marvel. Sin embargo, la muerte súbita del personaje hizo que muchos criticaran su poder. Recordemos que el Profesor X es uno de los seres más poderosos de los X-Men, por lo que resueltó injusta de su muerte a manos de la Bruja Escarlata.

La comunidad de Marvel se ha volcado a las redes sociales para buscar una explicación. Por lo pronto, hay una teoría que ha calado en los fanáticos y sucede que Profesor X no es tan débil como parece.

Incluso se acercó más para ayudar a Wanda Maximoff, que estaba atrapada dentro de un búnker. Pero justo entonces la Bruja Escarlata encontró a Profesor X y le rompió el cuello.

DOCTOR STRANGE 2 | Tráiler oficial

Partamos de que Profesor X hizo más que los Illuminati en toda la película de Marvel. Además, logró acceder a la raíz del problema: literalmente entró en la mente de Wanda para ayudarla a escapar de la Bruja Escarlata. Recordemos que Wanda Maximoff es corrompida por el Darkhold y, por lo tanto, se convierte en la peligrosa Bruja Escarlata.

Otra de las fortalezas del Profesor X es su personalidad. Es un líder, mentor, amigo y guía a todos para evitar el caos.

En realidad, el Profesor X nunca ha sido el personaje más fuerte. Más bien, está destinado a que otros descubran su verdadero potencial. Esa es la misión de Charles en la franquicia.

Así como sucedió en Doctor Strange 2, el Profesor X ha tenido un destino similar en el pasado. “Es triste ver a un personaje tan maravilloso morir varias veces pero aún así mantenerse fiel a su propósito”, precisa un usuario de Quora.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.