Siguen los rumores sobre los próximos juegos gratis que estarán disponibles en PlayStation. Una imagen filtrada de la tienda virtual de la PS4 revelaría la llegada de Spider-Man, el superhéroe de Marvel.

La imagen corresponde al PS Store de Reino Unido y muestra al hombre arácnido de Marvel en dos versiones. La estándar es la que se ofrecerá de manera gratuita, mientras la versión “Juego del año” vendrá con material extra.

Cabe precisar que esta filtración no hace oficial la llegada del héroe de Marvel a la PS4, por lo que debemos tomar la información con cuidado. Además, se desconoce aún para cuándo estará listo el título.

Si hablamos de juegos confirmados, la cuenta de PS Plus en español confirmó el próximo lanzamiento gratuito de Call of Duty WW2 para los suscriptores de PS Plus.

MARVEL | Guardianes de la Galaxia

El director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, recurrió a las redes sociales para acabar con un rumor: la supuesta fecha del rodaje de la tercera entrega de la saga de Marvel.

La cuenta @theguardiansofgalaxyvol3 publicó en Internet que la película dirigida por Gunn empezará a filmarse el 21 de febrero de 2021 en Atlanta, Estados Unidos. El cineasta de Marvel fue contundente en su respuesta.

“Esto no es y nunca será verdad”, reza la publicación que hizo Gunn en su cuenta de Instagram.